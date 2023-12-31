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Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan ve Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema takımda krize neden oldu.

Arabistan'a gidenler arasında en dikkat çeken isimlerden olan Benzema'nın Al-Ittıhad macerası umduğu gibi olmadı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad ekibinde Karim Benzema'ya yönelik tepkiler büyüdü. Maçın ardından sosyal medya hesabını kapatan Fransız yıldız antrenmanlara da çıkmadı.

Golcü oyuncunun perşembe ve cuma günleri çıkması gereken antrenmanlara da çıkmadığı, yıldız golcünün Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi. Karim Benzema bu sezon 20 maça çıkarken 12 gol attı 5 asist yaptı.