Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AKUT nedir, açılımı ne demek? AKUT gönüllü olma şartları: AKUT gönüllüsü nasıl olunur, başvurusu nasıl yapılır?

AKUT gönüllüsü nasıl olunur? AKUT gönüllü olma şartları

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı. Depremin 5. gününde arama kurtarma faaliyetleri devam ederken AKUT gönüllü olma şartları gündeme geldi. Deprem bölgesine yardıma gitmek isteyen vatandaşlar AKUT gönüllüsü nasıl olunur, başvurusu nasıl yapılır? sorularını sorguluyor. İşte AKUT gönüllü başvurusu detayları...

Giriş: 10.02.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin beşinci günü yaşanıyor. Bugün yine onlarca vatandaşımız enkaz altından sağ bir şekilde kurtarıldı. Kritik saatler devam ederken arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlarımız AKUT gönüllüsü olma şartlarını sorguluyorlar. İşte AKUT gönüllüsü nasıl olunur? sorusunun cevabına dair detaylar haberimizde...

  • AKUT NEDİR?

    Arama Kurtarma Derneği (Kısa adı: AKUT); mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren, Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan dernek.

  • AKUT gönüllülerden oluşan bir STK’dır. Bu kuruluşta işlerin birçoğu gönüllüler tarafından gerçekleştirilir. Dernek bünyesinde günlük idari işler ile ilgilenen sadece 4 maaşlı personel bulunmaktadır. 

  • AKUT’A NASIL ÜYE OLURUM?

    Her ay düzenlenen gönüllü tanışma toplantısına katılıp gerekli temel eğitimleri ve evraklarınızı tamamladıktan sonra gönüllülüğünüz başlar.

  • AKUT'A ÜYE OLMA ŞARTLARI NE?

    AKUT üyelik şartlarını şu şekilde açıklamıştır;

    1.Dernek merkezimizde yapılacak olan Gönüllü Tanışma Toplantımıza katılmak.

    Tanışma Toplantısında katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlı olduğundan, kontenjanımız dolmuştur. Bu nedenle katılım müracaatları geçici süre durdurulmuştur. Bir sonraki ay yapılacak tanışma toplantısına katılmak isteyen adaylar, tekrar belirtilecek link üzerinden başvuru formlarını doldurabilirler.

    AKUT Merkez, Büyükdere Caddesi, No:120, Esentepe-Şişli-İstanbul

    2. Aşamalı seminer/oryantasyon programını tamamlamak.

    Tanışma toplantımıza katılan kişilere seminer/oryantasyon programımızın tarihleri mail yoluyla bildirilecektir.

    3.Aşağıdaki belgeleri hazırlamak.

    Belgelerin asılları olmalıdır, fotokopi kabul edilmez ve seminer/oryantasyon programını tamamlayanlar getirebilirler.

    İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya E-Devlet'ten barkodlu olarak alınmalı)

    Nüfus cüzdan sureti (Nüfus müdürlüğü, muhtarlık veya E-Devlet'ten barkodlu olarak alınmalı)

    Sabıka Kaydı (Savcılık veya E-Devlet'ten barkodlu olarak alınmalı)

    Kan grubu belgesi

    1 adet vesikalık fotoğraf

    (Belgeleri Dernek merkezimize getirdiğinizde form da doldurmanız istenecektir.)

  • 4.Mülakat

    Sizleri daha yakından tanımak ve görev almak istediğiniz birime yönlendirebilmek için yapılacak mülakatın tarihi, yukarıdaki işlemlerin ardından gönüllü adaylarımıza bildirilecektir.

    5.Birim seçmek. (Birim seçtikten sonra birim sorumlusuna yönlendirilmeniz ile gönüllük süreciniz başlamış olur.)

  • İSTANBUL DIŞINDAN AKUT'A KATILMAK İSTEYENLER;

    İstanbul dışından AKUT’a gönüllü olmak isteyen adaylar, öncelikle bulundukları yerde AKUT ekibinin olup olmadığını ana sayfamızdaki Türkiye haritasından görebilecekleri gibi, Hakkımızda-Operasyonel Ekiplerimiz Bölümünden veya https://www.akut.org.tr/ekipler'den bulabilirler.

  • AKUT PARA VERİYOR MU?

    AKUT’taki bütün faaliyetler "Dernekler Kanunu" kapsamında, tamamen gönüllük esasına göre yürütülmekte ve bu faaliyetlerin karşılığında herhangi bir maaş veya ücret alınmamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.