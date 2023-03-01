Norveç polisi Çarşamba günü Oslo'daki bir gösteri sırasında 20 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'i kısa süreliğine gözaltına aldı.

Thunberg polis memurları tarafından kaldırılıp götürülürken, elinde yerel Samilerin bayrağı tuttu. Yüzlerce gösteri de Thunberg'in gözaltına alınmasına tepki gösterip sloganlar attı.

Aktivistler, rüzgar enerjisi santralleri nedeniyle bölgenin yerlileri olan Samilerin ren geyiği yetiştirmesinin engellendiğini belirtiyordu. Bu nedenle de eylem başlatılmıştı.

Gösteriler sırasında bazı aktivistler geleneksel Sami kıyafetleri giyip alana çadır kurdu.

Aktivistler yeşil enerjiye geçişin, yeşil enerjiye geçişi engellememesi gerektiğini savunuyor.

Aktivistler göstericilerin ceza alması durumunda ödemesine yardımcı olmak amacıyla 100 bin dolara yakın para topladıklarını açıklamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.