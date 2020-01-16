16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aktif Bank Saat Kaçta Açılıyor?
Aktif Bank müşterileri erken saatlerde şubelere gidip banka işlemlerini halletmek istiyorlar. Aktif Bank’ın saat kaçta açıldığını öğrenmek istiyorlar.
Aktif Bank saat kaçta açılıyor: Aktif Bank sabah saat 09.00 açılmaktadır.
Aktif Bank Öğle Arası Kaçta Başlıyor, Bitiyor?
Öğle arasına kalmak istemeyen banka müşterileri için öğle saatlerini de araştırdık.
Aktif Bank öğle arası saati: Aktif Bank öğle arası saat 12.30 başlamaktadır. Öğle arası saat 13.30 bitmektedir.
Aktif Bank Saat Kaçta Kapanıyor?
Aktif Bank belirli bir saatten sonra kapanmaktadır. Mesai saatleri dışında bankanın müşteri hizmetleri yardımcı olmaya devam etmektedir. Ayrıca ATM’lerden birçok işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. 2020 Aktif Bank’ın kapanış saati de belli oldu.
Aktif Bank saat kaçta kapanıyor: Aktif bank akşam saat 17.00 kapanmaktadır.
Aktif Bank Hafta sonu (Cumartesi) Açık Mı?
Banka işlemleri hafta içi olduğu kadar hafta sonu da merak edilen konulardan biri. Müşterileri hafta sonu bankaların açıp olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Özellikle “Cumartesi günü Akbank açık mı, kapalı mı?” sorusu araştırılıyor.
Aktif Bank Hafta sonu (Cumartesi) açık değildir. Kapalıdır. Pazar günü de tatildir.
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