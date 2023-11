Akşener ile telefon görüşmesi açıklaması

REKLAM advertisement1

Beykoz Mahmutşevketpaşa mahallesini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı telefon görüşmesine dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DHA'nın haberine göre İmamoğlu, "Millet İttifakı'nın belediye başkanı adayı olarak bugünlerde yola çıkmış ve ardından seçimi kazanmıştık ve bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Sürece ben öyle bakarım. Bu kapsamda hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. İletişime açık olduğumuzu zaten kendileri de ifade etti. Bizler her zaman açık olduğumuzu beyanda bulunduk." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Mahmutşevketpaşa Mahallesini ziyaret etti. Ziyaretinde mahalle esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, daha sonra basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

REKLAM

"BU DÖNEM BİTENE KADAR DA BİZ O İTTİFAKI TEMSİL EDEN BELEDİYE BAŞKANIYIZ"

İyi Parti Lideri Meral Akşener ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Telefon görüşmesinin tabii yüksek seviyede detayını sizinle paylaşmayayım ama şu tarafını paylaşayım. Sayın Meral Akşener ile biz tabii muhtelif defalar aslında görüşürüz. Son, malumunuz yoğun bir kendi parti içi gündemimiz sürecinde görüşememiştik. Kendisini aradım. Tabii ki hal hatır sordum. Biz neticede 5 yıl önce, o zamanki ismiyle Millet İttifakı'nın belediye başkanı adayı olarak bugünlerde yola çıkmış ve ardından seçimi kazanmıştık ve bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Sürece ben öyle bakarım. Bu kapsamda hem mevcut gündeme dair düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. İletişime açık olduğumuzu zaten kendileri de ifade etti. Bizler her zaman açık olduğumuzu beyanda bulunduk. Böylesi bir dertleşme, sohbetleşme. Yaptığımız bu güzel diyalog için de kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. "Telefon görüşmesinin ardından yüz yüze bir buluşma gerçekleşecek mi?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Şu anda öyle bir planlama yapmadık ama her an istediğimiz zaman da olabilir diye düşünüyorum. Hiçbir engelimiz yok." dedi.

"GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞEREK SÜREÇLERİ YÜRÜTÜYORUZ"

Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş´ın görüşmesi sonrası yapılan açıklamaları da değerlendiren İmamoğlu, "Sayın Mansur Yavaş'ın nasıl bir ifadeyle onu söylediğini tam bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Mansur Yavaş başkanımızın da, Sayın Meral Akşener'i ziyaret etmesi kadar doğru ve güzel bir şey yok. Bizler de konuşuruz. Yarın ziyaretler de ederiz. Kaldı ki bütün bu süreçlerle ilgili zaten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile de görüşerek istişare halinde süreçleri yürütüyoruz. Hem parti kültürümüze ve ahlakımıza uygun hem belediye başkanı olma kültürüne ve ahlakına uygun hem de bir ittifakın başlangıcından bitimine kadar sürecin yönetilmesi ahlakına ve kültürüne uygun davranma konusunda bizler hassas yöneticiler ve insanlarız. Umut ederim sonucunda hep birlikte güzel bir şekilde bağlarız." diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN İSİMLER DEĞİL İÇERİK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel´in "İttifak kelimesi çok yoruldu, yıprandı. İyi şeyleri hatırlatmıyor." açıklaması hatırlatılan İmamoğlu'na "Siz de sürekli toplumsal ittifak kelimesini kullanıyorsunuz. Bu tanımlamanızda bir değişiklik olacak mı? " sorusu da soruldu. İmamoğlu, "Niye olmasın? Yani kavramlar ya da isimler değil, önemli olan içerik önemli, içeriğiyle daha çok ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir