Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı depremzede yaşlı kadın öldü

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isterken ehliyetsiz sürücü Yaşar Özer Yılmaz'ın (22) otomobiliyle çarptığı depremzede Saadet Aytaç (76) hayatını kaybetti.

HASTANEYE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aytaç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince yapılan incelemede ehliyeti olmayan sürücü Yılmaz gözaltına alındı.

Kazada yaşamını yitiren Saadet Aytaç'ın, Kahramanmaraş depreminde yıkılan evinin enkazından oğlunu yaralı çıkardığı, tedavisi sonrası oğlu ve kızı ile Aksaray'a yerleştiği öğrenildi.