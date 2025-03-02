Akşam saatlerinde sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

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Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 12° Ankara Kısmen Güneşli 13° İzmir Kısmen Güneşli 17° Antalya Kısmen Güneşli 18° Trabzon Kısmen Güneşli 8° Bursa Kısmen Güneşli 11° Adana Kısmen Güneşli 20° Diyarbakır Güneşli 13° Gaziantep Güneşli 14° Ağrı Kısmen Güneşli -5°

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Yağışların yağmur ve sağanak, İç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı da bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Fotoğraf: AA