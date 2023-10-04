AKŞAM NAMAZI KILINIŞI

Akşam namazı da sabah namazı gibi kısa süren bir namazdır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazının kılınışında herhangi bir farklılık yoktur.

Akşam Namazının Üç Rekat Farzı Kılınışı

1. Rekat

İlk olarak niyet edilmelidir. "Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet etmelisiniz.

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirmeli ve namaza başlamalısınız.

Subhaneke duası okunmalıdır.

Euzü Besmele çekilmelidir.

Fatiha okunmalı ve Zamm-ı Sure okunmalıdır.

"Allahu Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Burada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.

Sonra iki defa secdeye gitmeniz gerekir. Burada üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denir.

Kıyama geçilerek ikinci rekat kılınır.