Akşam namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Akşam namazı kılınışında hangi dualar ve sureler okunur?
Namaz kılmak, İslam'ın beş şartından ikincisidir. İslâm dininde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı olmak üzere 5 vakit namaz kılınır. Bu içeriğimizin de konusu olan akşam namazı kılınışı, diğer namaz vakitlerine göre farklıdır. Önce farz; ardından ise sünneti kılınır. Akşam namazı kılınışı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Peki, akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı kılınışı, tesbihatı, farzı ve sünnetinin kılınışı ile ilgili detaylı bilgiler içeriğimizde yer alıyor.
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Akşam namazı, İslam'ın vakit namazlarından birisidir. Akşam namazı kaç rekat sorusunun cevabı; 3 farz, 2 sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır. Akşam namazı vakti, güneşin batışıyla başlar ve yatsı namazının başlangıcına kadar devam eder. Yani, akşam namazı kaçta başlar ve akşam namazı kaça kadar kılınır sorularının yanıtları bu zaman dilimine dayanır. Akşam namazı nasıl kılınır ve akşam namazı kılınışı hakkında bilgi sahibi olmak, namazın doğru bir şekilde eda edilmesi için kritiktir. Akşam namazı kılınışı da diğer namaz vakitlerine göre farklıdır. Kadın ve erkek olmak üzere akşam namazı kılınışı, tesbihatı ve farzı ile sünnetinin kılınışı hakkında bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
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AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Akşam namazı kılınışı, 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Akşam namazı kaç rekat kılınır sorusuna verilecek yanıt, farz ve sünnetle birlikte 5 rekat şeklindedir.
AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Akşam namazı nasıl kılınır sorusunun cevabını öğrenmeden önce şunu bilmeniz gereklidir, akşam namazı diğer vakitlerin namazlarından daha farklı kılınır. Vakti dar olduğundan kılarken dikkat etmek ve namazı tekrarlamamak önem arz eder. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak önce farz daha sonra ise sünnet kılınır.
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AKŞAM NAMAZI KILINIŞI
Akşam namazı da sabah namazı gibi kısa süren bir namazdır. Kadınlar ve erkekler için akşam namazının kılınışında herhangi bir farklılık yoktur.
Akşam Namazının Üç Rekat Farzı Kılınışı
1. Rekat
İlk olarak niyet edilmelidir. "Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet etmelisiniz.
"Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirmeli ve namaza başlamalısınız.
Subhaneke duası okunmalıdır.
Euzü Besmele çekilmelidir.
Fatiha okunmalı ve Zamm-ı Sure okunmalıdır.
"Allahu Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Burada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.
Rükü'dan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.
Sonra iki defa secdeye gitmeniz gerekir. Burada üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denir.
Kıyama geçilerek ikinci rekat kılınır.
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2. Rekat
Euzu besmele çekilir.
Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Rükü'da "Subhane Rabbiyel Azim" üç defa söylenmelidir.
Rükü'dan doğrulurken de "Semi Allahulimen Hamide- Rabbena Lekel Hamd" denir.
Doğrulduktan sonra secdeye eğilmeniz gerekir. Secdeye eğildiğinizde üçer defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Bu hareket iki defa tekrarlanır.
Oturulur ve Ettahıyatu okunur.
Allahu Ekber denir ve üçüncü rekata başlanır.
3. Rekat
Euzu Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
"Allahu Ekber" denir ve Rükü'a eğilmeniz gerekir. Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.
Doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.
Secdeye eğilmeniz gerekir. İki defa hareketi tekrarlamanız gerekir. Her secdeye eğilmede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Üçer defa söylenir.
"Allahu Ekber" diyerek oturulur ve Ettehiyyatu, Salli ve Barik duaları okunur.
Rabbena duası okunur.
Sağa ve sola selam verilerek farz bitirilir.
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Akşam Namazının İki Rekat Sünneti Kılınışı
1. Rekat
Niyet edilir. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilir.
Subhaneke okunur.
Euzu Besmele çekilir.
Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.
Daha sonra "Allahu Ekber" denir ve rükü'ya gidilir.
Rükü'da üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir ve doğrulmanız gerekir.
Doğrulurken "Semi Allahülimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.
Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Bu hareket iki defa tekrarlanır.
Ayağa kalkılır ve ikinci rekat başlanır.
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2. Rekat
Besmele çekilir.
Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.
Rükü'da üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.
Rükü'dan doğrulurken de "Semi Allahulimen Hamide Rabbena Lekel Hamd" denir.
Ardından da "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir.
Üç defa secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. İki defa hareket tekrar eder.
Doğrulurken "Allahu Ekber" denir.
Oturulur ve Ettehıyatü, Salli ve Barik duaları okunur.
Rabbena duası okunur.
Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.
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