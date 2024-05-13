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        Haberler Gündem Güncel Akreplerle yakalanmıştı, serbest kaldı

        Akreplerle yakalanmıştı, serbest kaldı

        İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 23:12 Güncelleme: 13.05.2024 - 23:12
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        Akreplerle yakalanmıştı, serbest kaldı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada, Türkiye'de yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanların, DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını belirledi.

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        YASA DIŞI YOLLARLA YURTDIŞINA ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

        Bu türlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığını tespit eden ekipler, İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi.

        Fotoğraf: İHA

        Operasyonda, ABD'ye gideceği tespit edilen New York'taki Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nin müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.

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        VALİZİNDE 1500 AKREP BULUNDU

        Zanlının valizinde yapılan aramada, içinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık 1500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türleri ele geçirildi.

        Fotoğraf: İHA

        Operasyonda ele geçirilen endemik türdeki hayvanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına sergilendi.

        PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR

        Öte yandan akrep zehrinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

        Fotoğraf: İHA

        Hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatılan şüpheli Prendini, emniyetteki işlemlerin ardından polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelinin 26 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığından araştırma yapmak için izin aldığı ancak yasağa uymayarak topladığı hayvanları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.

        "ARAŞTIRMA YAPACAKTIM"

        Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "New York City Üniversitesinde profesör olarak işime devam ediyorum. Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bunlarla ilgili araştırma yapacaktım, uzun süreceği için yanımda götürmek istedim. Daha önce başka ülkelerde de benzer şekilde çalışmalar yaptım, oradakileri ülkeme götürebildim. Türkiye'de de bunu yapabileceğimi düşündüm, yasa dışı olduğunu bilmiyordum." dediği belirtildi.

        Adliyede, sulh ceza hakimliğine çıkarılan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

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