'Akrep Nalan' en sevdiği yerde veda etti

HABERTURK.COM / İHA

Bodrum'un Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan ve 'Akrep Nalan' ismiyle tanınan Füsun Nalan Açın, evinde yaşamını yitirmişti.

Solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen ünlü sanatçının cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi’nin aracıyla evinden alınarak, Bodrum Belediyesi morguna götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Açın, ardından Bodrum merkezindeki Adliye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MİRASINI VAKFA BAĞIŞLAMIŞ

Akrep Nalan'ın vefatının ardından Aziz Nesin Vakfı'nın resmi Instagram hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı. Ünlü sanatçının mirasını vakfa bağışladığı da ortaya çıktı. Yayınlanan gönderide şu ifadelere yer verildi:

Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz.

Bizim için düşüncelerini bilmezken o meğer bizi ve yaptıklarımızı izler, takdir edermiş. Bir gün arayıp, mal varlığını vakfımıza bırakmak istediğini söylediğinde çok şaşırmıştık. Ama tanıyınca hiç de şaşmamak gerektiğini kısa sürede anladık. İsmine tezat, bu kadar mütevazi, bu kadar mı cana yakın olur insan?

Vefatına kadar onunla tanışan herkesin aynı cümlelerle onu övdüğüne tanık olduk. Ne büyük bir iz bırakmış insanların gönlünde. Ne büyük bir iz bıraktı gönlümüzde... Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz... Nesin Vakfı ailesi...

SON MESAJI

"Akrep Nalan", geçtiğimiz yıl aralık ayında Facebook hesabından yaptığı paylaşımda sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunları takipçileri ile paylaşmıştı. Ünlü sanatçının, "Geliyor gelmekte olan..." mesajı yürekleri burkmuştu.

"Yine delik deşik kollar

Yine bulunamayan damar yolları

Yine yarım yamalak alınan nefesler

Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış

Gözlerde sarı nokta

Kulaklarda işitme kaybı

Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var

Dayanılmaz kas ağrıları

Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor

Neticede sevgili dostlarım;

Geliyor gelmekte olan…"

"İNSANIN YAŞI İLERLEYİNCE SAĞLIK SORUNLARI YAŞANIYOR"

Füsun Nalan Açın, daha önce de, "Tabi insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler. Akciğerlerde su vardı, onu aldılar. Tahlillerim yapıldı. Serum verilip, ilaç tedavisi uygulanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

"VASİYETİMİ YAZMAYI DÜŞÜNÜYORUM" DEMİŞTİ

Sanatçı, daha önce, "Vasiyetimi henüz yazmadım ama yazmayı düşünüyorum. Çünkü ölen çok arkadaşım oldu ve o arkadaşlarımın arkasından yaşanan olayları gördüm. Mal kavgaları oluyor." açıklamasını yapmıştı.



SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKTI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan, uzun yıllar yaşadığı Bodrum’da toprağa verildi. Törene sanat dünyasından katılımının az olduğu görüldü.

Bodrum’un Eskiçeşme Mahallesi’nde yaşayan ve Akrep Nalan ismiyle tanınan ünlü sanatçı 67 yaşındaki Füsun Nalan Açın, evinde yaşamını yitirmişti. Solunum sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen ünlü sanatçı için Bodrum merkezdeki Adliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine; ailesi, yakınları ve sanatçı dostlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, eski bakanlardan İmren Aykut ile sevenleri katıldı. Törene sanatçı dostlarından az katılımın olması ise dikkati çekti.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti;

“Nalan ablamız Bodrum’a çok büyük bir sevgiyle bağlıydı. Bugün onu çok büyük bir sevgiyle uğurlayacağız ve burada bütünleşecek. O büyük bir sanatçıydı. Sanatçı kişiliğinin yanında çok güzel bir insandı, çok güzel yürekli bir insandı.”

Sanatçı Bora Gencer ise Akrep Nalan'ı 90'lı yıllardan bu yana tanıdığını ifade ederek şöyle dedi;

"Akrep Nalan’ın benim hayatımda çok özel Allah gani gani rahmet eylesin. Akrep Nalan’ın benim hayatımda şöyle özel bir yeri var. Bir otelde çalışırken, onun çıktığı bir mekan vardı her sahneye çıktığında beni de sahneye alırdı.”

Eski Devlet Bakanı İmren Yurt, “Beni kırmızı arabasıyla dolaştıracağım derdi. Onun kaybını çok kabul edemedim çok şaşırdım. Bugün onu buradan uğurlamak bana çok acı veriyor” diye konuştu.

'AKREP NALAN' HAKKINDA

26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı.

1972-1980 yılları arasında birçok şirkette muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

LAKABINI 1978 YILINDA ALDI

"Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışında altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek, çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. Şarkıcı, ilerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

İLK SAHNESİNİ 1980'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile gerçekleştirdi. Daha sonra çeşitli mekanlarda dinleyici kitlesini artırdı. Açın, ardından İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

"DAĞ ÇİÇEĞİ" İLE MEŞHUR OLDU

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı.

İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. "Zirvedekiler" (1994), "Baskül Ailesi" (1997), "Hayat Bilgisi" (2003-2005), "Peki Olur Şekerim" (2003) ve "Aşk Mahkumu" (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri de oldu.

ALBÜMLERİ

* Dağ Çiçeği - 1991

* Zil Zurna Sevdalar - 1994

KLİPLERİ

* Karlar Düşer - 1991

* Halikarnas - 1991

* Kolay Mı - 1991

* Sarhoş - 1992

* Aşiyan - 1992

* Çağır Beni - 1992

* Dağ Çiçeği - 1992

* Fani Dünya - 1994

* Hey Yavrum Hey - 1994

* Zil Zurna Sevdalar - 1994

* Güneşlerime Kar Yağdı - 1994

* Çocukluğum Uslansın - 1995

* İstemem - 1995

* Sende Kalsın - 1995