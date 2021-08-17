NATO ve Birleşmiş Milletler’in tedarikçisi konumunda olan Otokar, ilkini 1995 yılında geliştirdiği Akrep zırhlı araç ailesini baz alarak tasarladığı yeni nesil Akrep II zırhlı araç ailesini, dizel motorlu Akrep IId ile genişletti.
Düşük silueti, hareket ve bekâ kabiliyetine sahip Akrep II ailesi, 90 mm’ye kadar silah taşımaya uygun modüler yapısı ile dikkat çekiyor. Ailenin ilk üyesi olan elektrikli zırhlı araç Akrep IIe’yi 2019 yılında tanıtan Otokar, dizel motorlu versiyon AKREP IId’yi ilk kez IDEF’21 fuarında sergiledi.
Verilen bilgiye göre, Akrep II’nin dört çeker sistemi ve opsiyonel olarak sunulan direksiyonlanabilir arka aksı araca ek bir manevra yeteneği sunuyor. Dört çeker sistemi, bağımsız süspansiyonu ve güç paketinin sayesinde Akrep II çamur, kar ve su birikintisi gibi her türlü arazi koşulunda hareket kabiliyetine sahip.
Araçta, yönlendirme, ivmelenme ve frenleme gibi sistemlerin ana mekanik bileşenleri elektriksel olarak kontrol ediliyor (drive-by-wire). Bu özelliğin aracın uzaktan kontrol edilmesini, sürüş destek sistemlerinin adaptasyonunu ve otonom sürüşü mümkün kıldığı belirtildi.
Düşük silüete sahip Akrep II dizel'in, hibrit ve elektrik gibi alternatif güç kaynaklarının kullanılmasına imkan veren bir altyapıya sahip olduğu aktarılırken, hibrit ve elektrikli tahrik alternatifleriyle araçta termal ve akustik izin minimum seviyede tutulduğu bildirildi.
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