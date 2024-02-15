AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Rüzgarla birlikte şiddetli yağış alacak olan ilçeler açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı kaydedildi.
6 İLÇEDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
AA'da yer alan habere göre saatte 20 ilâ 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgarların, özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağı aktarılan açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.
METREKAREYE 15-35 KG YAĞIŞ DÜŞECEK
Açıklamada, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü bildirildi.
PAZAR GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ VAR
Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi. İstanbul'da pazar gününe kadar yağış bekleniyor.