AKM'de bu hafta sanatseverleri bekleyen etkinlikler

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bu hafta operadan baleye, tiyatrodan konsere birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak.

FINDIKKIRAN

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Çaykovski ve Petipa'nın iş birliği ile ortaya çıkan Fındıkkıran balesi; küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği bu masal tarzı bir yılbaşı klasiğidir. Sanatseverlerin büyük beğenisini kazanmış olan Fındıkkıran, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 2024 – 2025 sanat sezonunda da izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Orkestra Şefliğini İbrahim Yazıcı'nın yaptığı Fındıkkıran'ın reji ve koreografisi Mehmet Balkan'a emanet.

REKLAM Fındıkkıran; 23 Aralık Saat 20.00 ve 26 Aralık Saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. Anadolu Ateşi ANADOLU ATEŞİ Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, farklı yörelerden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün prodüksiyonu ile AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan proje, Anadolu'nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Anadolu Ateşi; 24 Aralık Saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. HZ. MEVLANA'NIN 751. VUSLAT YILI VE ZEKAİ DEDE'NİN DOĞUMUNUN 200. YILINDA ISFAHAN MEVLEVİ AYİN-İ ŞERİFİ İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen "Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı ve Zekai Dede'nin Doğumunun 200. Yılında Isfahan Mevlevi Ayin-i Şerifi" AKM Tiyatro Salonu'nda seyirciyle buluşuyor. Postnişîn Nezih Çetin riyasetinde icra edilecek olan Ayin-i Şerif'in sanat yönetmenliğini İhsan Özer, etkinlik yönetmenliğini ise Bahri Güngördü üstleniyor.

REKLAM Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı ve Zekai Dede'nin Doğumunun 200. Yılında Isfahan Mevlevi Ayin-i Şerifi; 24 Aralık Saat 20.00'da AKM Tiyatro Salonu'nda. II Mehmet II. MEHMET (MAOMETTO II) İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan G. Rossini'nin ünlü eseri "II Mehmet" (Maometto II), 21-25 Aralık tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyiciyle buluşuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in aşk hikayesini konu alan ve 34 yıl aradan sonra ilk kez AKM'de kendi dilinde, İtalyanca olarak seslendirilen eserin başrollerini Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II. Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) beraber paylaşıyor.

II. Mehmet (Maometto II); 25 Aralık Saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. SAĞIR SULTAN Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahneye taşınan "Sağır Sultan"; İnsanlık tarihindeki iyi ve kötünün hikâyelendiği, Balkanlardan Türk Cumhuriyetlerine kadar uzanan toprakların kötülük ile olan imtihanını, bu topraklarda yeşeren umudu simgeleyen koreografiyi seyirciyle buluşturuyor. Gösterinin Sanat Yönetmenliğini ise Yıldız Çankaya yapıyor.

REKLAM Sağır Sultan, 25 Aralık Saat 20.00 AKM Tiyatro Salonu'nda. Acâibü'l Temaşa ACAİBÜL TEMAŞA İstanbul Devlet Tiyatrosu, 27-28-29 Aralık tarihlerinde AKM Tiyatro Salonu'nda Oğuz Utku Güneş'in yazıp yönettiği "Acâibü'l Temaşa" adlı musikîli oyunu sahneleyecek. Tek perdelik bu oyun, Hakiki ile Hayalî'nin hudutlarında geçiyor ve izleyicilere sıra dışı bir temaşa sunuyor. Oyun, dört fasıl ve tek celsede, beş aktör tarafından toplam 17 rolün canlandırıldığı bir gösteri olarak öne çıkıyor. Eserde, fenni kanunların bildiğimiz gibi işlemediği, hakiki ile hayalînin sınırlarında bir dünyada, insanların günahlarının bedelini en süratli halde dünyada ödeyecekleri tek celselik bir dava anlatılıyor. Oyunda, Özge Arslan (Kaman- Maşuk, Abula), Melina Özprodomos (Efrosini-Anay), Abdurrahman Merallı (Hagop Ayvaz-Bubay), Bucan Ekin Şimşek (Çelebi Talip- İfrit- Hızır) ve Emre Çebi (Aşuk- Oğul) rol alıyor.

REKLAM Acaibül Temaşa; 27 Aralık Saat 20.00, 28 Aralık Saat 20.00 ve 29 Aralık Saat 15.00'te AKM Tiyatro Salonu'nda. İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ-YENİ YIL KONSERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 2024 yılını uğurlarken, Senfonik Caz Düzenlemeleri programı kapsamında; sahnede Tolga Bilgin (Trompet), Bulut Gülen (Trombon), Ercüment Orkut (Piyano), Mehmet İkiz (Davul), Sevine Abi Aad (Vokal) ve Mauro Battisti'den (Kontrbas) oluşan Tolga Bilgin Caz Beşlisi'ni ağırlayacak. Değerli şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde, sevilen caz eserlerinin senfonik düzenlemelerinden oluşan ışıltılı ve renkli bir repertuvar müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri-Yeni Yıl Konseri; 27 Aralık 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda. TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ-ZAMANIN SESİ Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor. REKLAM Türk müziğinin büyüleyici sesi neyin ustası Burcu Karadağ ve piyanonun zarafetiyle modern dokunuşlar katan Ozan Sarıboğa, müzikseverlere unutulmaz bir sabah sunacak. Geleneksel melodiler ile çağdaş düzenlemeleri bir araya getiren bu özel konserde, Anadolu'nun derin köklerinden beslenen ezgiler, yenilikçi bir yaklaşımla yeniden hayat buluyor.

Neyin mistik sesi ve piyanonun melodik zenginliği, dinleyicilere hem nostaljik hem de yenilikçi bir yolculuk vadediyor. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri-Zamanın Sesi; 28 Aralık 11.00'de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de. YENİ YIL KONSERİ-İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İstanbul Devlet Opera ve Balesi ailesi, bu yılbaşında, mevsimlerin döngüsüne ve yaşamın yenilenmesine olan özlemi en güzel şekilde sahneye taşıyor. Eski Türklerin Nardugan Bayramı'ndan ilham alarak, doğanın döngüsünü ve yeni başlangıçların coşkusunu kutlamak için oluşturulan bu göz alıcı konser programı, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nun görkemli atmosferinde gerçekleşecek olan Yeni Yıl Konseri, sanatseverleri tıpkı Nardugan Bayramı'nda olduğu gibi, eskiyi geride bırakıp, umutla yeni bir başlangıca "Merhaba" demeye davet ediyor. REKLAM İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrası, korosu, solistleri, bale sanatçıları ve 'MDTistanbul' projesi dansçılarının sahnede olacağı konserde, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış marşlar, polkalar seslendirilecek.

Müzik ve dans dolu Yeni Yıl Konseri programında J.Strauss, D.Şostakoviç, A.Vivaldi, A.Haçaturyan, G.Bizet, C.Gardel, B.Smetana, L. Delibes, A.Borodin, G.Puccini, E.Kálmán ve U.Cemal Erkin gibi ölümsüz bestecilerin birbirinden farklı tatlardaki eserlerinden seçkiler icra edilecek. Yeni Yıl Konseri; 28 Aralık 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda. Destanların Dansı DESTANLARIN DANSI

"Destanların Dansı" Türk halklarının zengin kültürel mirasını müzik, dans ve tiyatro ile buluşturarak binlerce yıllık tarihi ve kültürü izleyicilere aktarıyor. Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Sarı Gelin'den Tomris'e kadar birçok destanı ve kahramanı içeren performans, 29 Aralık saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonunda tarih akışında görsel ve duygusal bir yolculuk sunacak.

Destanların Dansı; 29 Aralık Saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. REKLAM WARHOL'UN DÜNYASI-POP ART'IN İKONU 28 Eylül- 31 Aralık tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon; modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası – Pop Art'ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol'un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor.

Warhol'un Dünyası- Pop Art'ın İkonu; 28 Eylül-31 Aralık tarihlerinde AKM Çok Amaçlı Salon'da. PABLO PICASSO-RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso'nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.

Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven; 28 Eylül-31 Aralık tarihlerinde AKM Galeri'de.