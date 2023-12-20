AKM'de bir yılbaşı klasiği: Fındıkkıran Balesi

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’ nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği büyü-masal tarzı bir yılbaşı klasiği Fındıkkıran balesinin prömiyerini 27 Aralık 2023 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirecek. Bu klasik eserin prömiyeri öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Alman yazar E.T.A. Hoffmann'ın 1816'da yazdığı ‘’Fındıkkıran ve Fareler Kralı’’ adlı öyküsünü, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas (père); bir masal havasına dönüştürerek, uyarlama ve çeviri şeklinde 1844'te yayımlamıştır. Bu öykü üzerine P.İ. Çaykovski, Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa'nın hazırladığı detaylı libretto üzerine Fındıkkıran balesini bestelemiştir ve dünya prömiyeri 18 Aralık 1892’ de yapılmıştır.

Günümüzde eser, özellikle yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında değişmez bir yer almakta ve sahnelendiği zamanlarda kapalı gişe olmaktadır.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu yıl sahneleyeceği Fındıkkıran balesinin koreografisi Mehmet Balkan’ a ( M.Petipa – L.Ivanov’ dan sonra) ait. İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor. Dekor tasarımının Tayfun Çebi, kostüm tasarımının Sevtaç Demirer, ışık tasarımının Taner Aydın ve video prodüksiyonun Ahmet Şeren tarafından gerçekleştirilen Fındıkkıran balesi Ocak ve Şubat aylarında da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

FINDIKKIRAN

Bale 2 Perde

Reji ve Koreografi: Mehmet BALKAN

Orkestra Şefi: İbrahim YAZICI / Zdravko LAZAROV

Sahneye Koyan: Lale BALKAN

Dekor: Tayfun ÇEBİ

Kostüm: Sevtaç DEMİRER

Işık: Taner AYDIN

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Video Prodüksiyon: Ahmet ŞEREN

Şeker Perisi / Clara: Berfu ELMAS - Büşra AY - Ayça ANIL - Berin KOCABAŞOĞLU

Prens / Clara’nın Erkek Arkadaşı: Batur BÜKLÜ - Çağatay ÖZMEN - Yılmaz Berkay GÜNAY

Çiçek Valsi Prens: Çağatay ÖZMEN, Batur BÜKLÜ, Yılmaz Berkay GÜNAY

İyilik Perisi: Berin KOCABAŞOĞLU - Gizem A. TUNCAY - Julia HARTMANN

Drosellmayer: M. Nuri ARKAN - Oliver SPENCE

Baba: Alkış PEKER - Alper AKALIN

Anne: Ayşe KIRAN - Özlem ÖZGEN OVACIKLI

Büyükanne: Tülay YALÇINKAYA - Beyhan BAŞAR - Nilay ÖZAYDIN

Büyükbaba: Özerk TOZKOPARAN - Cem İNDERE

Colombine: Zeynep GÜÇOĞLU - Elifsu PAMUKÇU - Buket POLAT

Harlequin: Can BEZİRGANOĞLU, Berkay TOPÇUOĞLU, Cenk Tan KARAYEL

Fındıkkıran: Can BEZİRGANOĞLU - Yılmaz Berkay GÜNAY - Arda ERKARA

Kral Fare: Egemen KEMENT - Ali TÜRKKAN