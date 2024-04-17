AKM Çocuk Sanat Festivali

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Çocukların öğrenirken eğlendiği birbirinden farklı birçok kültür sanat etkinliği gerçekleştiren AKM, 23 Nisan haftasında geleneksel hale getirdiği AKM Çocuk Festivali’ne ev sahipliği yapacak. AKM’de bando korteji ile 20 Nisan’da başlayacak ve 23 Nisan’a kadar sürecek Çocuk Sanat Festivali, farklı etkinlikler, atölyeler, tiyatro oyunları, çocukları sanatın büyülü dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıkaracak.

Çocuklar AKM Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleşecek farklı atölyelere katılabilecek. Bu atölyeler arasında ‘Gölge Oyunu Tasviri Yapımı’, ‘Kukla Yapım Atölyesi’, ‘Çocuk Arkeologlar Kazıda’, ‘Ahşap Oyuncak Yapımı Atölyesi’, ‘Van Gogh ve Ayçiçekleri’, ‘Çini Sanatı İle Tanışıyorum’ gibi birbirinden ilgi çekici atölyeler çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak.

Türk Telekom Açık Hava Sahnesinde ise Türk Telekom’un destekleriyle yapılacak olan kukla tiyatroları, illüzyon gösterisinin yanı sıra; Türk Telekom Çocuk Alanında gerçekleştirilecek palyaço eşliğinde yüz boyama ve balon katlama, lego duvarı, dijital karikatürist gibi birçok eğlenceli içeriklerle bayram şenliği yaşanacak. MÜZİKALLER, TİYATROLAR VE SÖYLEŞİLERLE DOPDOLU BİR BAYRAM Çocuklar yeteneklerini konuşturacakları atölyelerin yanı sıra birçok tiyatro ve müzikali de izleme imkânı bulacak. AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek “The Beatles ve Külkedisi Müzikali” oyununda Cinderella'nın evinin bodrumunda yaşayan dört küçük fare tarafından anlatılan öykülere yer veriliyor. Fareler, ‘The Beatles’ adını verdikleri gruplarıyla çeşitli çocuk öykülerini kendi yöntemleriyle seslendiriyorlar.

Devlet Halk Dansları Topluluğu ve amatör çocuk halk dansları grubunun katılımıyla sahnelenecek "Tutar mısın Elimi" adlı müzikli danslı oyunda ise Hacivat ve Karagöz'ün maceraları anlatılıyor. Türkiye’nin ilk ve tek bebek, çocuk ve ailelerine yönelik klasik müzik topluluğu Baby Concerts, “Amerika’dan Avrupa’ya Yolculuk” adlı konseriyle canlı performans sergileyecek. Dört müzisyen, bir anlatıcı ve bir balerinin yer aldığı klasik müzik konseri, masal anlatımı ve bale performansı ile etkileşimli olacak. Amerika’dan başlayan müzik yolculuğu, klasik müziğin Avrupa’dan doğuşuna tanık olmayı sağlayan ustalarla devam edecek. Küçük sanatseverler Bizet, Brahms, Strauss, Joplin gibi dünyaca ünlü bestecilerle tanışacak ve bir balerini sahnede izleme imkânı bulacaklar.

AKM Çok Amaçlı Salon’da, Danimarkalı yazar Andersen’in ‘Parmak Kız’ adlı hikayesi ile ‘Alaeddin’in Sihirli Lambası’nı harmanlayarak uyarlanan ‘Sihirli Lamba’ isimli oyun, Hacivat’ın Karagöz’den sihirli olduğunu bilmediği bir lambayı temizlemesini istemesi ile başlayan serüveni konu alıyor. Geri dönüşüm ve çevre farkındalığı konusunda interaktif bir söyleşi olan Lemi Abi Çocuk Kulübü söyleşisinin ardından bu iki başlığı birleştiren ‘23 Nisan Hatıra Kalemliği’ art-craft projesi yapımı ile geri dönüşüm malzemelerinden bir ileri dönüşüm etkinliği gerçekleştirilecek.

Özgür Abi İle Masal Anlatalım, sanatla çocukları buluşturma amacıyla, 6-11 yaş arası çocuklara masal anlatımlı ve hikâye tamamlama ile interaktif tiyatro imkânı sunuyor. Masallar çocukların canlandırmaları ile hayat buluyor. Kahve Konserleri ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak, çeşitli ulusal ve uluslararası piyano yarışmalarında ödüller kazanan, 2023'te ilk albümü ‘The Sense Of My Childhood’u yayınlayan 2010 İstanbul doğumlu Derin Çopur’u ağırlayacak. Çopur, AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuayede bir konser verecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özelinde çocuk dinleyicilerin ilgisini çekecek eserlerdeki saklı hikayelerin anlatılacağı konserde, J.S. Bach, Chopin Etüd, Mozart, Schumann, Liszt ve Rachmaninov'un eserleri seslendirilecek.

AKM KÜLTÜR SOKAĞI YİNE CIVIL CIVIL AKM Kültür Sokağında da çocuklar için pek çok etkinlik bulunuyor. Çocuklar, tavanlarından duvarlarına her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına göre renklendirebilecek. Sen de Çal köşesinde piyano çalma deneyimi yaşayacak ve yer piyanosunda yürüyerek kendi bestelerini oluşturabilecek. Hangi Gün Neler Var? Maskot Bando Açılış / 20-21-23 Nisan / AKM Kültür Sokağı

Sende Çal / 20-21-22-23 Nisan / AKM Kültür Sokağı

Boyama Evi / 20-21-22-23 Nisan / AKM Kültür Sokağı

Yer Piyanosu / 20-21-22-23 Nisan / AKM Kültür Sokağı

Türk Telekom Çocuk Alanı – Palyaço Eşliğinde Oyun, Balon Katlama ve Yüz Boyama Etkinliği- Lego Duvarı- Dijital Karikatürist/ 20-21-22-23 Nisan / Türk Telekom Açıkhava Sahnesi

Atlı Karınca / 20-21-22-23 Nisan / Türk Telekom Açıkhava Sahnesi

Jonglör / 20-21-23 Nisan / Türk Telekom Açıkhava Sahnesi

İlizyonist/ 20-21-23 Nisan / Türk Telekom Açıkhava Sahnesi

Bubble Show / 20-21-23 Nisan / Türk Telekom Açıkhava Sahnesi

Süper Patates Kaçak Bezelye- Süper Markette Karnaval Kukla Tiyatrosu – Şarkı Yarışması – Gizemli Bir Gece / 20-21-23 Nisan / Türk Telekom Açıkhava Sahnesi

Sihir Bakanı İllüzyon Gösterisi / 22 Nisan/ Türk Telekom Açıkhava Sahnesi

Sihirli Lamba / 20-22 Nisan / AKM Çok Amaçlı Salon

Özgür Abi İle Masal Anlatalım / 21 Nisan / AKM Çok Amaçlı Salon

Lemi Abi Çocuk Kulübü/ 21 Nisan / AKM Çok Amaçlı Salon

Baby Concerts / 20 Nisan / AKM Tiyatro Salonu

The Beatles ve Külkedisi Müzikali- Devlet Tiyatrosu / 21 Nisan / AKM Tiyatro Salonu

Tutar mısın Elimi- Devlet Halk Dansları / 23 Nisan/ AKM Tiyatro Salonu

Derin Çopur- Piyano Resitali / 20 Nisan / Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye

Gölge Oyunu Tasviri Yapımı / 20 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Bulut Tabak Seramik Atölyesi/ 20 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Katman Katman Manzara/ 20 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Kukla Yapım Atölyesi/ 20 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Ahşap Oyuncak Yapımı Atölyesi-El Cambazı/ 20 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Ahşap Oyuncak Yapımı Atölyesi- Ahşap Kukla Yapımı / 20 Nisan / AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çocuk Arkeologlar Kazıda/ 20-21 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Van Gogh ve Ayçiçekleri/ 21 Nisan/AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çocuklar Uzayda/ 21 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Mum Yapım Atölyesi/ 21 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çini Sanatı İle Tanışıyorum/ 21 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Piet Mondrian Tekstil Atölyesi/ 21 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Ebeveyn-Çocuk Dans Atölyesi/ 21-23 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Ahşap Boyama Atölyesi/ 22 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anemon Seramik Atölyesi/ 22 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi

Çini Atölyesi/ 23 Nisan/ AKM Çocuk Sanat Merkezi