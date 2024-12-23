Akın Tekstil kapandı mı? Şirkettten yeni açıklama

Akın Tekstil geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Şirket Yönetim Kurulu'nun 16 Aralık tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Lüleburgaz'da bulunan fabrikada, konfeksiyon bölümünün kapatıldığı ve buradaki 152 çalışanın işine son verildiği ifade edilmişti.

Bu haberin ardından bazı basın yayın organlarında şirketin kapandığı, iflas ettiği yönünde haberler çıkması üzerine, Akın Tekstil, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

REKLAM advertisement1

BloombergHT'de yer alan habere göre şirket, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan fabrikada sadece konfeksiyon üretim faaliyetlerinin durduğunu ve boyahane ile dokuma faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.