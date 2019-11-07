Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülendi - Magazin haberleri

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile birlikte görüntülenen Akınözü, uzun süre baş başa alışveriş yaptı.

Göz önünde yaşamadığı özel hayatı ile dikkat çeken ve İstinyePark'ta hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan oyuncu, ilgileri karşılıksız bırakmadı.