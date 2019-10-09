Oyuncu Akın Akınözü, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir kafede yakın bir arkadaşı ile birlikte oturan Akınözü, arkadaşıyla uzun süre sohbet edip hasret giderdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Yeni sezona başladık. Yoğun bir tempoda ve yorucu bir şekilde çalışıyoruz. 2 gün iznimiz vardı. Bende İstanbul'a geldim. Hem arkadaşlarım ve ailemle vakit geçirmek için, hem de alışveriş yapıp eksiklerimi gidermek için zamanım oldu" açıklamasında bulundu.