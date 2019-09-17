Akınözü, "Darwin’in “Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan” sözünü çok sevdiğini ve “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim." ifadelerini kullanmştı.