Oyuncu Akın Akınözü, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Akşam üzeri geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan Akınözü, "Maşallah diyelim her şey gayet yolunda, izleyicilerin tepkisi çok güzel. Herkese çok teşekkür ediyorum. Birkaç günlüğüne geldim İstanbul'a, bugün dönüyorum. Yarın sabah set var" açıklamasında bulundu.