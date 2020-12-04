Telefondan sonra 'tartı'sı ile geliyor

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Telefon modellerinin ardından akıllı ürün segmentine yeni cihazlar ekleyen Honor’ın bu alandaki yeni ürünü akıllı tartı Honor Scale 2 Türkiye’de satışa çıktı. 14 farklı vücut ölçümü yapabilen Honor Scale 2, 50 farklı kullanıcıya kadar veri kaydedebiliyor.

Honor’ın akıllı tartısı, ağırlık ölçümünün yanı sıra Vücut Kitle Endeksi (BMI),Vücut Yağ Oranı, Kalp Ritmi, İç Organ Yağ Seviyesi, İskelet Kas Kütlesi, Yağsız Vücut Kütlesi, Bazal Metabolizma Hızı, Vücuttaki Su, Protein, Kemik Mineral İçeriği, Vücut Skoru, Vücut Yaşı ve Vücut Tipi gibi değerlerin de bilgisini veriyor.

Geçmişe yönelik ölçüm değerlerini de mobil uygulama üzerinde tutan Honor Scale 2, ayrıca geçmiş ölçüm verilerine göre kullanıcıları tanıyarak, ölçümü doğru kullanıcıyla eşleştiriyor.

GEÇMİŞ VERİLERİ UYGULAMA ÜZERİNDEN TUTUYOR

Bluetooth bağlantısıyla Huawei Sağlık mobil uygulamasına bağlanan Honor Scale 2, geçmiş dönemli verileri de bu uygulama üzerinden sunuyor.

Bağlantı kurmadan da 200’e kadar ölçümü hafızasında saklayan akıllı tartı, Huawei TruFit algoritmasıyla 100 gramlık değişimleri de algılayabiliyor.

Honor’dan yapılan açıklamaya göre parlak beyaz yapısıyla gelen Honor Scale 2, online satış kanallarında 229 TL fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.