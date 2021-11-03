Adana'da uçak pistine girmişlerdi! Sıcak haber!

DHA

Adana'da dün saat 11.00 sıralarında Adana Havalimanı'nda, iddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirlik Park Alanı'nda uygulama yaptığı sırada bölgeden geçen bir TIR'ı kontrol için durdurdu.

120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre ekiplerin kontrolünde Aydın K., Hanım A. ve Muharrem K.'nin içerisinde olduğu, Tatvan'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen TIR'ın kasasında; 111'i Afganistanlı, 8'i Pakistanlı ve 1'i Bangladeşli toplam 120 kaçak göçmen belirlendi.

21 GÖÇMEN KAÇIP PİSTE GİRDİ

Polis, geniş alanı olan Şakirpaşa Polis Merkezi'ne TIR'ı çekerken, kaçan 21 göçmen Adana Havalimanı'nın tellerinden atlayıp, piste girdi.

UÇAK SON ANDA DURDURULDU

Adana'ya iniş yapıp park alanına geçen uçağın pilotu, kalabalığı fark edince uçağı durdurdu.

Havalimanı güvenlik görevlileriyle polis ekipleri, gruba müdahale etti. Polis ve güvenlik görevlilerini görüp, kaçmaya çalışan gruptaki bazı kişiler havalimanının farklı noktalarına dağıldı.

İNİŞ KALKIŞLAR 1.5 SAAT DURDU

Güvenlik güçleri, kaçanları yakaladı. Adana Valiliği, göçmenlerin tamamının gözaltına alındığı bildirdi. Bu anlar da cep telefonu ile anbean görüntülendi. Öte yandan havalimanına iniş ve kalkışlar yaklaşık 1.5 saat durduruldu.

120 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Olayla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra kaçak göçmenleri getiren Aydın K., Hanım A. ve Muharrem K. gözaltına alındı. 120 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Buradaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.