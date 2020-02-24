DHA

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Ülker´in (40) 15 Eylül 2019 tarihinde müşteki Kübra Tayfur´un (32) evine izinsiz bir şekilde bıçakla girdiği belirtildi.

23 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan haberde, Ersin Ülker´in çaydanlık içerisinde yağ kaynattığını ve kızgın yağı Tayfur´un yüzüne döktüğü anlatılan iddianamede Ülker hakkında "Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

AİLE BAKANLIĞI DA DAVAYA KATILDI

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, müşteki Kübra Tayfur ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı´nın avukatı katıldı. Sanık Ülker´in avukatı duruşmaya gelmediği için sanığın savunması alınmadı.

"KIZGIN OLDUĞUM İÇİN YALAN SÖYLEDİM"

Söz verilen Kübra Tayfur, birlikte yaşadığı Ülker ile evli olmadığını ve 2 çocukları olduğunu belirterek, "Şikayetçi değilim. Eşim Edirne Açık Cezaevi´nde yatıyordu. 1 hafta kadar beraber kaldık, çocuklarımızla güzel zaman geçirdik. Ülker, diğer eşinden olan çocuğunu görmeye gittikten sonra dudağı patlamış bir şekilde geri geldi. Kardeşi eşimi dövmüş. Biz de tartışmaya başladık. `5 ay sonra cezaevinden çıkacaksın nasıl açıklayacaksın yüzünü cezaevindekilere´ dedim. Tartışmaya başladık, beni itince çaydanlıktaki yağ üzerime döküldü. Bana saldırmadı, ben kızgın olduğum için yalan söyledim." dedi.

"3 HARFLİLER Mİ YAKTI SENİ?"

Sanık savcılıktaki ifadelerini reddedince Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, "Adli Tıp Kurumu raporunda 2. ve 3. dereceden yüzde 26 oranında vücudunda yanık var. Vücudunda yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yanık var. Kendini mi yaktın? Üç harfliler mi yaktı seni? Çaydanlıkta yağ ne arıyordu?" diye sordu.

"KESİNLİKLE ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Kübra Tayfur, "O çaydanlığı kullanmıyorduk, ben de içine yağ koymuştum. Eşim bana o gün kahvaltı hazırlayacaktı. İçinde ne olduğunu bilmiyordu. Ben tartışma sırasında ona argo konuşunca o da bana, `Ağzını topla diyerek´ beni itti. Ben ocağa doğru düştüm, ocaktakiler de üzerime düştü. Eşim de yandı. Kesinlikle şikayetçi değilim, bana saldırmadı." diye konuştu.

BAKANLIK AVUKATI ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar avukatı ise şikayetçi olduklarını belirterek, "Müştekinin soruşturma aşamasında verdiği ifadeler ve Adli Tıp Kurumu´nun verdiği rapor dikkate alınsın" dedi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kübra Tayfur ise tutukluluk kararını duyunca gözyaşlarını tutamadı.

İDDİANAMEDEN