18 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başta koruma perdesi olmak üzere güvenlik tedbirleri alınmayan inşaatlar ile tadilat gerektiren binalar tehlike saçmaya devam ediyor. Yıllardır bu nedenle bir çok insanın canı yandı. Kafasına pencere, beton, kalıp demiri, sıva ve mermer gibi malzemelerin düştüğü insanlar ölümle buruna buruna geldi.
Hatta 2011 yılında Tokat'ta okuldan eve dönerken 5 katlı bir apartmandan kopan sıva parçası başına düşen lise öğrencisi Merve Erbek hayatını kaybetmişti. Bu olaydan 2 yıl önce de Taksim'de bir kadın turist kafasına düşen taşlar, bir genç kız da başına düşen pencere nedeniyle yaralanmıştı. Üç gün önce meydana gelen olay, geçmişte yaşanan çok sayıda çarpıcı örneğe rağmen halen hiçbir ders alınmadığı gözler önüne seriyor.
Ülkenin dört bir yanında vatandaşların hayatını tehdit eden bu feci durumun bu sefer ki adresi Denizli. Pamukkale ilçesinde yolda yürürken, inşaat halindeki binadan başına tuğla düşen Büşra Yaşar (19) yaralandı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
4 KATLI BİNAN ÇITISINDAN TUĞLALAR DÜŞTÜ
Olay, geçen çarşamba günü Çamlaraltı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Büşra Yaşar kız arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda yürürken, yanından geçtikleri yapım çalışmalarının sürdüğü 4 katlı inşaatın çatısında başına tuğlalar düştü. Yaralanan Yaşar'ın yardımına çevre sakinleri yetişti. Baygınlık geçiren Yaşar, yoldan geçen minibüs sürücüsü tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çatıda çalışma yaptığı ileri sürülen Afgan uyruklu A.N. ise polis tarafından gözaltına alındı.
'DURUMU BİRAZ KÖTÜYDÜ, HASTANEYE GÖTÜRDÜM'
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yaşar'ın yürüdüğü sırada başına tuğlanın düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı. Büşra Yaşar'ı hastaneye götüren minibüs şoförü Mustafa Oymak, "Aracımda 2 yolcu bulunuyordu. Tam olayın olduğu noktaya geldiğimde, bir toz bulutu havalandı. Bağrışmalar oldu. Başına tuğla düşen kişinin durumu biraz kötüydü. 'Ambulans çağıralım' dediler. Getirin ben götürürüm dedim. Sonra da hastaneye götürdüm. Vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.
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