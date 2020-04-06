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Uğur, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan sıkıntılı günler için Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman'daki ihracatçılar başta olmak üzere toplam 16 bin 418 üyeyle seferber olduklarını vurguladı.

Tüm imkanlarını milletin hizmetine sunmaya devam edeceklerini aktaran Uğur, Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 420 bin liralık destekle katıldıklarını bildirdi.

Uğur, bunun yanı sıra maske desteği de verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye İhracatçılar Meclisinin öncülüğünde yürütülen, koronavirüs salgınına karşı maske ve dezenfektan üretimine 200 bin maske ile destek verdik. Üreteceğimiz 200 bin maskeyi 15 Nisan’a kadar bölgemizdeki il sağlık müdürlüklerine teslim etmiş olacağız."

AKİB MART AYINDA 913 MİLYON DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara rağmen mart ayında 913 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Pandeminin dış ticarete yansımalarının ekonomik tedbirler ve temassız ihracat modeliyle azaltılmaya çalışıldığını dile getiren Uğur, “Bu dönemde Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 111,27 milyon dolara, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz ise ihracatını yüzde 17 artışla 100 milyon dolara yükseltti. Bu iki birliğimizin ihracatı gıda sektörünün ne kadar stratejik değer taşıdığını bir kez daha ortaya koymaktadır.” dedi

Küresel salgın nedeniyle Türkiye’nin mart ayı ihracatının yüzde 17,81 düşüşle 13,43 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Başkan Hayri Uğur, aynı dönemde AKİB’in ise 912 milyon 731 bin dolar dış satım yaptığını açıkladı. AKİB bölgesindeki ihracat daralmasının, salgınla birlikte Irak ve İran sınır kapılarının kapanmasından ve salgının merkezi haline gelen Avrupa ülkelerinin sipariş iptallerinden kaynaklandığını belirten Hayri Uğur, “AKİB olarak 2020 yılı ilk çeyreğinde ihracatımız ise 3 milyar 116 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Son 12 aylık dönemi bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda ihracatımız 1 puanlık yükselişle 13 milyar 75 milyon dolar oldu.” diye konuştu.