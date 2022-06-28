Akhisarspor'da Gekas efsanesi dönüyor

FUTBOLDA üst üste ikinci kez küme düşme acısı yaşayıp TFF 3'üncü Lig'e geriledikten sonra teknik direktör Muhammet Yılmaz'la yollarını ayıran Akhisarspor, kulübün efsane futbolcusu Theofanis Gekas'ı yuvaya döndürüyor. Yeşil-siyahlılarda Başkan Evren Özbey, Türk futboluna damga vuran eski yabancı futbolculardan Gekas'la futbol direktörü olarak prensipte anlaşma sağladı. Süper Lig döneminde daha önce 2021-2013 ve 2014-2015 sezonlarında Akhisarspor formalarını giyerken attığı gollerle yıldızlaşan 42 yaşındaki eski Yunan santrfor, kulüpte futbolun patronu olacak. Statü gereği alt liglerde yabancı teknik adamlar görev yapamazken Gekas'ın bir yerli teknik adamla birlikte perde arkasından takımı yönetmesi bekleniyor.
Yönetim, "Efsanemiz Theofanis Gekas ile futbol direktörlüğü konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.
Kariyerinde yıllarca Almanya ve İspanya'da da forma giyen Gekas, Samsunspor'da başladığı Türkiye macerasında 2013 yılında attığı gollerle Akhisarspor'u küme düşmekten kurtarmış, 2014-2015 sezonunda döndüğü yeşil-siyahlıları golleriyle Süper Lig'e liderliğe kadar taşımıştı. Taraftarın adına besteler yaptığı Gekas, ülkemizde Konyaspor ve Eskişehirspor'da da forma giyip futbolu 2017 yılında Sivasspor'da bıraktı.
* Fotoğraf DHA'dan servis edilmiştir.
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