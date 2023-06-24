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Akhisar'da fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Akhisar- Manisa Karayolu üzerinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsü traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi 10 kişi yaralandı

Giriş: 24.06.2023 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
Akhisar'da fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
DHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsünün tali yoldan çıkan traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Akhisar- Manisa Karayolu üzerinde meydana geldi. Akhisar ilçe merkezi yönünden Manisa il merkezi yönüne gitmekte olan i beyaz eşya üreten bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsü, tali yoldan çıkan traktöre çarptı. Traktör sürücüsü ile servis aracındaki 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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