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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planı'nı açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun. #MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.