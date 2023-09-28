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        Haberler Gündem Akdeniz'de peş peşe deprem! 28 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Akdeniz'de peş peşe deprem! İşte 28 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 18.50'de Adana'nın Kozan ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 28 Eylül Perşembe gününün ilk saatlerinde Akdeniz'de peş peşe deprem meydana geldi. İşte 28 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 07:32 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:32
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 28 Eylül Perşembe günü Akdeniz'de peş peşe deprem oldu. İşte 28 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 28 Eylül Perşembe günü saat 02:56'da Akdeniz Girit Adası'nda 3.0 ve saat 04:46'da Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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