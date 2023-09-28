Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 28 Eylül Perşembe günü Akdeniz'de peş peşe deprem oldu. İşte 28 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...