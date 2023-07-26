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        Haberler Dünya Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık

        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık

        Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcak dalgalarının ortasında Akdeniz'in Pazartesi günü şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığına ulaştığı belirtildi.

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 11:14
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        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
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        Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Hizmeti (C3S), Akdeniz için ortalama deniz yüzeyi sıcaklığının Pazartesi günü 28.4 derece olduğunu doğruladı.

        Böylelikle 23 Ağustos 2003'teki 28.2 derecelik rekor kırılarak Akdeniz'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığına ulaşıldı.

        Araştırmaya göre, Akdeniz'deki önceki deniz ısı dalgaları bazı türlerin toplu ölümlerine yol açtı ve deniz ürünlerinde kayıplara neden oldu. İklim krizi kötüleşmeye devam ettikçe, sıcak hava dalgalarının daha sık, daha yoğun hale gelmesi ve daha uzun sürmesi bekleniyor.

        Avrupa'daki sıcak hava dalgaları özellikle Yunanistan, İspanya ve güney İtalya'nın bazı bölgelerinde 45 dereceyi aşan sıcaklıklara neden oluyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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