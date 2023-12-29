Akciğer kanserinde erken tanı uyarısı!

Öksürük, istenmeyen kilo kaybı, kanlı balgam, halsizlik, yorgunluk ve iştah kaybı gibi etkilerle görülmektedir. Özellikle kilo kaybı ve geçmeyen öksürük bizim için çok önemli bir bulgudur. Bu hastaların bize başvurmaları gerekir. Burada altını çizmek istediğimiz nokta, tarama programlarıyla sağ kalımda da yüzde 40'lara kadar bir artış sağlamaktayız.