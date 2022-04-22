AKCEZ Enerji için teklif verdiler

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Elektrik dağıtım sektörüne yatırım yapmaya karar veren Başkent Doğalgaz, Torunlar Enerji ile birlikte, ihale yoluyla satışa çıkan AKCEZ Enerji'yi satın almak üzere teklifte bulunduklarını açıkladı. Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji 2 milyon aboneye hizmet veriyor.

Firmadan KAP!a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.04.2022 tarihli toplantısında; nakit varlıkların stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kullanılması, doğal gaz dağıtım sektörünün yanı sıra elektrik dağıtım ve satış sektörlerinde de faaliyette bulunmanın yaratacağı sinerjiden yararlanılması amacıyla elektrik dağıtım ve satış sektörüne yatırım yapılmasına,

İki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin paylarının alımı için, Şirketimiz payının %49'u aşmaması kaydıyla Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte müştereken teklif verilmesine karar verilmiş ve satın alma teklifi 22.04.2022 tarihinde gönderilmiştir."