Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.088,29 %2,03
        DOLAR 34,1389 %0,00
        EURO 38,0337 %0,17
        GRAM ALTIN 2.892,43 %0,24
        FAİZ 41,37 %-0,27
        GÜMÜŞ GRAM 33,99 %0,83
        BITCOIN 63.571,00 %0,40
        GBP/TRY 45,6696 %0,15
        EUR/USD 1,1129 %0,16
        BRENT 75,50 %2,07
        ÇEYREK ALTIN 4.729,13 %0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ambarlı Limanı’ndan Trieste Limanı’na Ro-Ro seferleri başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Ambarlı Limanı’ndan Trieste Limanı’na Ro-Ro seferleri başladı

        Akçansa Port, Grimaldi Group ile, gruba uluslararası Ro-Ro hizmeti sunulması konusunda anlaşma gerçekleştirdi. Buna göre, Akçansa Port Ambarlı Limanı'ndan İtalya Trieste Limanı'na haftada iki kez Ro-Ro seferleri yapılmaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambarlı Limanı'ndan Trieste Limanı'na Ro-Ro seferleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akçansa Port sunduğu hizmetler arasına uluslararası Ro-Ro hizmetini de ekledi. Grimaldi Group’un Türkiye’deki temsilcisi olan ve Arkas Holding çatısı altında faaliyet gösteren Egekont, Akçansa Port ile yapılan stratejik iş birliği kapsamında 14 Eylül itibarıyla İstanbul Ambarlı Limanı’ndan İtalya’nın Trieste Limanı’na Ro-Ro seferlerine başladı. İlk etapta Türkiye’den haftada iki kez gerçekleşen seferler grubun sahip olduğu çevre dostu hibrit gemilerle gerçekleştiriliyor.

        Akçansa Port’un modern altyapısı, çevik iş yapma yetkinliği ve çevre dostu yaklaşımıyla müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik yenilikçi çalışmalarına devam ettiğini belirten Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz hayata geçirdikleri iş birlikleri ile hizmet yelpazelerini genişlettiklerini söyledi.

        “ÜLKEMİZİN TİCARİ FAALİYETLERİNİN BÜYÜMESİNE DESTEK OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

        Yılmaz; “Ana faaliyet alanlarımız çimento ve hazır beton sektörleri olmakla beraber, sahip olduğumuz stratejik varlıkları etkin yönetmeye odaklanıyoruz. Akçansa Port markamız ile limanlarımızdan vermiş olduğumuz hizmetler aracılığıyla ülkemizin ticari faaliyetlerinin büyümesine her zaman destek oluyoruz. Uluslararası Ro-Ro seferlerinde global düzeyde lider firmalardan biri olan Grimaldi Group ile iş birliğine imza atmaktan, limancılık faaliyetlerimizi global düzeyde zenginleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ambarlı Limanımızdan İtalya’ya uzanan Ro-Ro seferleri ile ülkemizin ihracatına katkı sunmak ise ayrıca mutluluk verici. Sunduğumuz bu hizmet ile sanayimiz ve ticaretimiz için önemli bir alternatif de sağlamış oluyoruz. Diğer yandan sürdürülebilirlik konusunda bizimle benzer yaklaşımı benimseyen, seferlerini düşük karbon salımı gerçekleştiren gemiler aracılığıyla düzenleyen Grimaldi Group ile yaptığımız bu önemli iş birliğinin tüm taraflar ve ülkemiz ticari hayatı için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa