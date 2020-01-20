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Akbank hafta sonu çalışma saatleri, hafta sonu bankada işini halletmek isteyenler tarafından merak ediliyordu. Hafta sonunu insanlar daha çok dışarıda geçirdiği için bankada olan işlerini de halletmek istiyorlar. Fakat bankaların çoğu hafta sonu hizmet vermemektedir. Özel durumlarda (Kampanyalı kredi, başvurular vb.) bankalar hafta sonu çalışabilmektedirler.
Akbank Hafta Sonu Çalışma Saatleri 2020
Akbank hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) hizmet vermemektedir. Telefon bankacılığı ve ATM'ler ise 7/24 hizmet sağlamaktadırlar.
Akbank Cumartesi Günü Açık mı?
Özellikle merak edilen cumartesi günü Akbank açık değildir. Akbank şuberleri hafta sonu çalışmamaktadır. Müşteriler bankamatiklerden ya da mobil uygulamadan havale işlemleri yapabilirler. Aynı dakikalarda havale hesaba geçer. Fakat EFT’de bu mümkün değildir. Para hesaba pazartesi günü geçecektir.
Akbank Hafta Sonu Maaş Yatar Mı?
Akbank’ta maaş hesabı bulunanlar diğer adıyla Akbank’tan maaş alanlar hafta sonu maaş yatar mı? sorusunun yanıtını merak ediyorlar.
Örneğin; maaş günü ayın 1’i olan müşterinin herhangi bir ayda ayın 1’i hafta sonuna denk geliyor olabilir. Bu durumda maaş yatar mı yatmaz mı sorusunu merak ediyorlar. Böyle durumlarda genelde bankalar maaşı pazartesi günü yatırmaktalar.
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