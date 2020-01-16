Akbank çalışma saatleri 2020 belli oldu. Akbank saat kaçta açılıyor? Saat kaçta kapanıyor? Resmi tatillerde çalışma durumu nasıl? Gibi soruların yanıtına değineceğiz.

Akbank Saat Kaçta Açılıyor?

Akbank müşterileri sabah erkenden işlerini halletmek için şubelere akın ediyorlar. Kimisi erken saatte şubede bankanın açılmasını beklerken kimisi de bankaya erken gitmek için açılış saatini merak ediyorlar.

Akbank saat kaçta açılıyor: Akbank sabah saat 09.00 açılmaktadır.

Akbank Öğle Arası Kaçta Başlıyor, Bitiyor?

En çok merak edilen konulardan biri genelde bankaların öğle arası saati. Akbank müşterileri de banka öğle arası girmeden işlerini halletmek istiyorlar.

Akbank öğle arası saati: Akbank öğle arası saat 12.30 başlamaktadır. Öğle arası saat 13.30 bitmektedir.

Akbank Saat Kaçta Kapanıyor?

Akbank müşterileri şubelerin kapanış saatlerini merak ediyorlar. Genelde müşteriler kapanış saatine yakın bankaya yetişmeye çalışıyorlar. Fakat bankaların mesai saatleri bittiği anda şube güvenlik görevlileri bankaların kapılarını kapatmaktadırlar. Yani mesai saatleri dışında giriş yapmanız mümkün olmaz.

Akbank saat kaçta kapanıyor: Akbank akşam saat 17.30 kapanmaktadır.

Akbank Hafta Sonu (Cumartesi, Pazar) Açık Mı?

İş hayatında çalışma saatlerinden dolayı bankaya hafta içi gitme fırsatı bulamayanlar bankaların hafta sonu çalışıp çalışmadığını da merak ediyorlar. Özellikle “Cumartesi günü Akbank açık mı, kapalı mı?” sorusu araştırılıyor.

Akbank cumartesi ve pazar günü kapalıdır. Yani hafta sonu hizmet vermemektedir. Resmi tatillerde kapalıdır.