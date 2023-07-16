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        Akaryakıtta ÖTV zammı

        Benzin ve motorinde ÖTV 5 lira artırıldı. ÖTV'den yüzde 20 KDV alınması sebebiyle pompa fiyatlarındaki artış 6 lirayı buldu. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 10:16
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        Akaryakıtta ÖTV zammı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. Karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

        Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına 2.5265 lira olan ÖTV miktarı 7.5265 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzinde litre başına 2.6485 lira olan ÖTV miktarı 7.8899 liraya çıktı.

        Motorinde ise litre başına ÖTV miktarı 2.0559 liradan 7.0559 liraya, LPG’de 1.7780 liradan 5.7780 liraya yükseldi.

        Son olarak dün yapılan 1.32 liralık zamla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 28.02 liraya yükselmişti.

        Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV zammının ardından akaryakıt firmalarının sitelerinde fiyat bölümlerine yapılan güncellemeler sebebiyle gece saatlerinde girilemezken istasyonlarda benzinin litresinin 34 lirayı aştığı görüldü.

        Motorinin litresi ise yine istasyonlarda 26.25 liradan 32.60 liraya çıktı.

        ÖTV’den Yüzde 20 oranında KDV alınıyor. Dolayısıyla 5 TL’lik ÖTV için pompa fiyatlarına ayrıca yaklaşık1 TL de KDV eklendi.

        Son zamların ardından benzin fiyatlarında son 2 ayda yaklaşık yüzde 72’lik artış yaşanmış oldu. Motorinde son 2 ayda yaşanan artış ise yüzde 69’u buldu.

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