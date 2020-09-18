Akaryakıta çifte zam beklentisi

Benzin ve motorin fiyatına gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. 19 Eylül itibarıyla benzinin litresinde 28 kuruş, motorinin litresinde de 25 kuruş fiyat artışı bekleniyor

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