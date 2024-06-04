Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Motorine gelen zammın ardından 5 Haziran Çarşamba günü otogaz grubunda da bir indirim bekleniyor. Peki, 5 Haziran benzin, motorin, LPG ne kadar, benzin ve motorine zam var mı?" İşte detaylar...