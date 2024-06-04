Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 10.364,56 puanla yüzde 1,82 değer kaybıyla kapattı. Günün açılışında BIST 100 endeksi, bir önceki günün kapanışa göre 19,76 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.576,56 puan ile başladı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 4 Haziran 2024 Salı BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni...