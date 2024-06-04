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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları bugün son dakika: 4 Haziran 2024 canlı altın fiyatları kuru ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları hareketlendi! 4 Haziran 2024 güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün hareketlendi. 4 Haziran Salı günü gram altın 2 bin 429 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte, 4 Haziran 2024 altın fiyatlarında son durum ile bugünkü gram ve çeyrek altın fiyatları canlı takip sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 04.06.2024 - 07:32
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