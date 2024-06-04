Altın fiyatları hareketlendi! 4 Haziran 2024 güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün hareketlendi. 4 Haziran Salı günü gram altın 2 bin 429 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte, 4 Haziran 2024 altın fiyatlarında son durum ile bugünkü gram ve çeyrek altın fiyatları canlı takip sayfası...
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Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. Son zamanlarda düşüş grafiğine devam eden altın fiyatları kapanış değerine yakın bir fiyattan alıcı buluyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 430 liradan yaparken; 4 Haziran Pazartesi günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 429 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 973 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.429,45
Satış: 2.429,83
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.346,14
Satış: 2.346,44
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.887,12
Satış: 3.972,78
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.548,48
Satış: 15.842,51
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.749,95
Satış: 7.945,55
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.548,48
Satış: 15.842,51
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.944,59
Satış: 16.347,10
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.294,48
Satış: 1.713,47
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.199,03
Satış: 2.329,30