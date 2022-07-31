Akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri, brent petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalarla birlikte gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki düşüş motorin ve benzin fiyatlarına indirim haberini beraberinde getirmişti. 26 Temmuz günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim uygulanırken hemen ardından benzin fiyatlarına ise 50 kuruşluk indirim yapıldı. Küresel piyaslarda belirleyici olan petrol fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ile LPG'ye zam yapıldı. İşte, 31 Temmuz 2022 akaryakıt zammı sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatlarında son durum...