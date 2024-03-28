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        Haberler Gündem Teyit Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak iddiası yalanlandı!

        Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak iddiası yalanlandı!

        Akaryakıt fiyatlarının seçim sonrası daha da artarak üç haneli rakamlara çıkacağı gerekçesiyle tabelalara değişim talimatı verildiği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 23:26 Güncelleme: 28.03.2024 - 23:26
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        Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak iddiası yalanlandı!
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        İletişim Başkanlığı tarafından yönetilen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketlerinden tabela değişikliği talimatı gittiği haberlerine yalanlama geldi.

        İddiaya göre seçimden sonra akaryakıt fiyatlarının zamlanarak üç haneli rakamlara ulaşacağı gerekçesiyle istasyona ana dağıtım şirketleri tabelaları 3 haneli olacak şekilde değiştirilmesi konusunda yazı gittiği sosyal medyada konuşulmuştu.

        Sosyal medyadan haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu açıklamayı yaptı:

        "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiası doğru değildir.

        Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir.

        Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, "bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair" bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir.

        Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz"

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