Ak Portföy 500 milyar TL eşiğini aştı

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Ak Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre Şubat 2024 tarihi itibarıyla yönettiği 500 milyar TL varlık büyüklüğü ile özel sektörde Türkiye’nin en büyük portföy yönetim şirketi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Ak Portföy dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketi arasında da yer alıyor.

Ak Portföy’ün sektörde her alanda lider olduğunun altını çizen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı şu ifadeleri kullandı:

“Gücümüzü ve enerjimizi, ülkemizin ve sermaye piyasalarımızın geleceğine inanmaktan, dönüşümüne öncülük yapmaktan ve yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme heyecanımızdan alıyoruz. Geleceğin inşasında sermaye piyasalarının rolü büyük önem taşıyor. Ülkemizde finansal kurumlar içinde portföy yönetim şirketleri, varlık büyüklükleriyle uzun vadeli yatırım havuzunu yöneten kurumlar olarak öne çıkıyor. Biz de bu doğrultuda, yatırımcılarımızın değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayan ve yenilikçi ürünlerle bu ihtiyaçları karşılayan bir kurum olarak dünya standartlarında yeni nesil ürün ve hizmetler geliştiriyoruz.

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Türkiye’de yatırım kültürünü dönüştürmek, sektörümüze pek çok ilki kazandırmak, büyük başarılar elde etmek ve tasarruf sahiplerinin bize olan güvenlerini hissetmek, bizim için çok önemli bir motivasyon kaynağı.

Zaman içinde ülkemizde tasarruf sahiplerinin birçok yeni varlık sınıfına kolayca yatırım yapabilmesini mümkün kılan rakipsiz bir ürün gamı ve yatırım fonu çeşitliliği yarattık; sonuç olarak yönettiğimiz 500 milyar TL büyüklük ile Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre özel sektörde Türkiye’nin en büyük portföy yönetim şirketiyiz.

Bu yıl ayrıca, World Finance tarafından düzenlenen ‘Investment Management Awards 2023 - Yatırım Yönetimi Ödülleri’ kategorisinde art arda beşinci kez “Türkiye’nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi” unvanını almanın da gururunu yaşıyoruz. Bu gelişmeler gurur kaynağımız olduğu gibi bizleri her zaman çok daha iyisini gerçekleştirmeye teşvik ediyor."

Ak Portföy’ün kurulduğu günden bu yana ana misyonunun tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katarak, sermaye piyasalarının gelişimini ve derinleşmesini desteklemek olduğunun altını çizen Ersarı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz temel stratejimizi, yatırımcıların değişen ihtiyaç ve beklentilerini anlayan ve yaratıcı ürünlerle bu ihtiyaçları karşılayan yenilikçi ve çevik bir şirket olmak olarak belirledik. Bu kapsamda, yerli ve ileri teknolojilerden, yenilenebilir enerjiye, sağlıktan turizme kadar ‘Yatırımın Geleceği’ çatısı altında farklı temalarda ürünler geliştirerek yatırımcılarımıza sunduk. Bu temaların yanı sıra ülkemizin ihracatçı şirketlerinden yerli teknoloji temalarına, yüksek kâr payı ödeyen şirketlerinden bankacılık sektörüne kadar, Türkiye'nin büyüme ve değer odaklı en geniş hisse senedi yatırım evrenine sahibiz.

Türkiye’de ilk kez Ak Portföy tarafından kurulmuş olan GSYF’lerimiz ve benzeri birçok ürünümüz ile de ülkemizin potansiyeli yüksek seçilmiş teknoloji şirketlerine yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Sektörde her zaman ilkleri gerçekleştiren öncü bir kurum olarak, yatırımcılarımıza daha fazla katma değer yaratabilecek yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye aynı heyecan ve sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz. Bu tarihi başarıda en büyük paya sahip tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”