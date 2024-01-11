AK Parti’nin yerel seçim hazırlığı! Seçim beyannamesinde hangi vaatler var?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere günler kala, AK Parti'nin kampanya takvimi de netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki aday belirleme komisyonu il il, ilçe ilçe isimleri mercek altına aldı. 7 Ocak'ta İstanbul'daki programla 11'i büyükşehir, 26 belediye başkan adayını açıklayan AK Parti'de, 15 Ocak'ta da aralarında Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.

AK Parti'nin seçim beyannamesinin 22 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. 8 başlıktan oluşması beklenen beyannamede, her kesime yönelik vaatler yer alacak.

Edinilen bilgiye göre, belediye ve büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu “yeni bir köy kanunu” hazırlanacak. “Yürünebilir şehir” tasarımlarına öncelik verilecek. Yeşil alanların, şehri saran bir kuşağa, sosyal donatılarla zenginleştirilerek yaşayan mekanlara dönüşmesi sağlanacak. Bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak.

Gençlere mesleki eğitim ve kurs programlarının yaygınlaştırılması sağlanacak. "Genç kooperatifleri" eliyle girişimci gençlerin bir araya gelmesi teşvik edilecek.

Sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde "Yaşlı Yaşam Şehirleri" kurulacak. Hem çalışma hayatının aksamamasının önüne geçilmesi hem de aile üyesi yaşlı bireylerinin sosyal hayatlarının devam etmesi sağlanacak.

"SOSYAL DOKU HARİTALARI" OLUŞTURULACAK

Beyannamede engelli bireyler de unutulmayacak. Engelsiz yaşam merkezleri yeni bir modelle dönüştürülecek. Engel türlerine göre branşlaşmaya gidilerek özel ihtiyaçların karşılandığı alanlar haline getirilecek ve sayıları artırılacak. Sosyal yardımlar da dönüşecek. Saha çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zekâ uygulamaları kullanılarak "Sosyal Doku Haritaları" oluşturulacak.

AK Parti, ay sonunda ise bin 300 adayının lansmanını Ankara'da büyük bir törenle gerçekleştirerek seçim kampanyasının startını verecek. O programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.