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        Haberler Gündem AK Partili Zengin, yangında ölen 5 kardeş ile ilgili konuştu

        AK Partili Zengin, yangında ölen 5 kardeş ile ilgili konuştu

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Selçuk'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş ile ilgili, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 18:32 Güncelleme: 12.11.2024 - 18:32
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        AK Partili Zengin: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
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        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş ile ilgili açıklama yaptı.

        Zengin, açıklamasında, "110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok" dedi.

        "Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum" diyen Zengin, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        Zengin, şunları söyledi:

        Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum.

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