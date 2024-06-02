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        Haberler Gündem Güncel AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama | Son dakika haberleri

        AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak hayvanları ile ilgili "Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:22 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:22
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        AK Parti'den sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama
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        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara ilişkin toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşın önerilerini dinleyip, not edip, rapor haline getirdiklerini belirterek, "Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

        Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından, sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama yaptı.

        VATANDAŞLARLA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

        Saldırgan, başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik bir süredir çalışmalar yürüttüğünü bildiren Yenişehirlioğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de hem esnaf hem vatandaşlarla konu hakkında görüş alış verişinde bulunduğunu vurguladı.

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        Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Bakanlar, siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, köpek saldırısı sonucu mağdur olanlar ve aileleri, hayvanseverler, sanatçılar, basın mensupları ve kanaat önderleri gibi toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşımızın önerilerini dinliyor, not ediyor, rapor haline getiriyoruz. Bu çerçevede görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim."

        Yenişehirlioğlu, "Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz." başlığıyla da bir video paylaştı.

        Videoda, Yenişehirlioğlu'nun ​​​​​​​sahipsiz köpeklerle ilgili vatandaşlar ve esnafla yaptığı görüşmelere yer verildi.

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