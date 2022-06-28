AK Partili Canikli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Boydak Holding ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başlıkları üzerinden kendisiyle ilgili birtakım iddialarda bulunduğunu, Boydak Holding ile ilgili iddialar hakkında "Canikli hiç konuşmuyor" dediğini aktaran Canikli, bu konu ile ilgili 116 twitten oluşan ayrıntılı açıklamayı 1 Temmuz 2021'de yaptığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

Boydak ve TMSF konusuyla ilgili tüm iddia ve soruların cevaplarının bu açıklamada mevcut olduğunu ifade eden Canikli, bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun, "Canikli hiç konuşmuyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Canikli, şöyle devam etti:

"Hiçbir yakınımı (akrabamı) Boydak Holding'e kayyım olarak atamadım. Ertunç Laçiner, bizzat Abdullah Güzeldürger'in yönetim kurulu başkanı olduğu Boydak Holding Yönetim Kurulu tarafından 26 Eylül 2016 tarihinde Boydak Holding'e CEO olarak atanmıştır. Abdullah Güzeldülger'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Boydak Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl süre ile A Grubu imza yetkisi verilmiştir. CEO görevi nedeniyle de 24 Şubat 2017 tarihinde yönetim kurulu üyesi yapılmıştır. Dolayısıyla, 'yakınımın Boydak Holding'e kayyım yapıldığı' iddiası da bir yalandır."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Slovakya'da Boydak Holding tarafından kiralanan 21 bin metrekare kapalı alanı bulunan lojistik merkezinin mülkiyetinin Ertunç Laçiner'e ait olduğu" yönündeki açıklamalarına da yanıt veren Canikli, söz konusu gayrimenkulün Prologis Slovak Republic Sro firmasına ait olduğunu bildirdi.

Canikli, Kılıçdaroğlu'nun Slovakya'daki firmaya 20 milyon avro aktarıldığına ilişkin iddiasıyla ilgili de "Bu firmaya 6 aylık peşin kira karşılığı olarak 714 bin 348 Euro gönderilmiştir. Gönderilen bu para da sözleşme feshedilene kadarki kira ödemelerine mahsup edilmiştir. Bunun dışında Boydak Holding'den bu firma ya da başka bir firmaya tek kuruş dahi gönderilmemiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Boydak Holding'ten Ertunç Laçiner'in firmasına 20 milyon Euro aktarıldığı iddiası kocaman bir yalandır." değerlendirmesini yaptı.

Canikli, Ertunç Laçiner'in 20 milyon avro ile yurt dışına kaçtığı ve kendisi tarafından korunduğu iddiasına karşılık da Laçiner'in hiçbir dokunulmazlığının bulunmadığını, kayyımlarla ilgili 24 Kasım 2016 tarihli ve 6755 Sayılı Kanun'daki adli ve idari takibat sınırlamasının yolsuzluk, zimmet, evrakta sahtekarlık gibi suçları kapsamadığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili olarak, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunup bulunmadığını soran Canikli, "Dokunulmazlığı olmayan birini şahsım ya da başka birinin koruması hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla, Ertunç Laçiner'i koruduğum iddiası da bir yalandır. Ayrıca, küçük bir araştırma ile Ertunç Laçiner'in yurt dışında değil Türkiye'de bulunduğunu öğrendim. Ertunç Laçiner'in 20 milyon Euro ile yurt dışına kaçtığı iddiası da kocaman bir yalandır." ifadelerini kullandı.

Nurettin Canikli, açıklamasında şunlara yer verdi:

"TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketlerin hiçbirinden, yakınlarıma veya yakınım olmayan herhangi birine tek kuruşluk haksız kazanç sağlanmamıştır veya aktarılmamıştır. Boydak Holding'in Almanya ve Slovakya'daki lojistik üsleri ile alakalı iddiaları ve verilen cevapları 93 numaralı ve takip eden twitlerden görebilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yalan ve iftiralarından dolayı şahsımdan özür dilemesini bekliyorum. Aksi halde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yalan Uzmanı' olduğunu yargı önünde ispat edeceğim."

Kılıçdaroğlu'nun "TMSF şirketlerinin birileri tarafından pazarlanmaya çalışıldığını" iddia ettiğini aktaran Canikli, şunları kaydetti:

"Bunlarla kimi kastettiğini bilmiyoruz. Ancak TMSF şirketlerinden Boydak Holding'te daha önce yönetim kurulu başkanlığı yapmış ve şimdi 6'lı masada yer alan siyasi partilerden birinin temsilcisi ve kurucu üyesi olan Abdullah Güzeldülger, Boydak Holding'i pazarlamaya çalıştığını bizzat kendisi itiraf ediyor. Abdullah Güzeldülger, 'Boydak Holding'i satış girişiminde bulunduk, o dönemki Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından engellendi' diyor. Başbakan Yardımcılığım döneminde bu kişinin Boydak Holding'i satma niyetini anladıktan sonra yönetim kurulu başkanlığı görevini sonlandırarak, Boydak Holding'in pazarlanması tarafımızdan engellenmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsımı kastederek, TMSF şirketlerinin pazarlandığını ima etmesi de kocaman bir yalandır."