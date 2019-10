AK Partili Arslan: Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz milletimiz

AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan, Türkiye söz konusu olduğunda hertürlü ihtilafın, ayrılığın, tartışmanın geri plana atılması gerektiğini belirterek, “Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz milletimiz” ifadesini kullandı.



Milletvekili Arslan, Ankara'nın Haymana ilçesinde hizmete alınan doğalgaz hattının açılışın töreninde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekâtı ekseninde son gelişmeleri değerlendirdi.



"Dostlukların güçlü olduğu bu Orta Doğu’da, maalesef düşmanlıklar da çok çetin oluyor” diyen Milletvekili Arslan, bu coğrafyada kardeşlik ve dostluk bağlarının, dayanışma ve maneviyat duygularının üst düzeyde olduğunu ancak kökenleri eskilere uzanan kavgaların da aniden alevlenebildiğini söyledi.



Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada etnik, dini, mezhep farklılıklarının birileri tarafından kolayca suiistimal edilebildiğine dikkati çeken Arslan, “Farklılıkların çatışmaya dönüştürülebildiği, oldukça kırılgan bir siyasi yapımız var. Büyük başın derdi de büyük oluyor. Dinler, medeniyetler, doğu ile batı arasındaki her türlü iletişim, ulaşım ve bölüşüm kavgaları, bu coğrafyada yaşanıyor” diye konuştu.



Milletvekili Arslan, yıllardır Türkiye’nin başına bela olan terör örgütlerinin ülkenin “iliğini, kemiğini, tüm kaynaklarını, enerjisini, dinamizmini” sömürdüğüne vurgu yaptı.



Arslan, “Suriye’deki iç savaşı, fırsat bilen bölücü örgüt ve onlara destek veren uluslararası güçler, bir bakıyorsunuz, ülkemizi zor duruma sokacak bir terör koridoru oluşturmaya kalkışıyorlar. Terör örgütüne askeri malzeme dahil her türlü desteği verenler, bir terör koridoru inşa ederek ülkemizi adeta kıskaca almaya yelteniyorlar. Bunlar, Türkiye’nin kolay lokma olmadığını unutuyorlar” değerlendirmesinde bulundu.



“Bize operasyon çekenlere en güzel karşılığı, sahada askerimiz, karargahta ve diplomasi masalarında da Cumhurbaşkanımız veriyor” ifadesini kullanan AK Parti Ankara Milletvekili Arslan, Barış Pınarı Harekatı sürerken “siviller bombalanıyor”, “Türkiye Kürtlere saldırıyor” denilerek, uluslararası planda söylenen yalanlarla Türkiye’nin zor durumda bırakmak istendiğine vurgu yaptı.



Türkiye’yi zor durumda bırakmak, kazanımlarını törpülemek için terör örgütü ve onun destekçileri tarafından ortaya atılan bu tezviratların hepsinin boşa çıkartıldığının altını çizen Milletvekili Arslan, “Batı ülkeleri PKK’yı, YPG’yi Kürt kardeşlerimizin tek temsilcisi gibi sunmaya kalkıştı… Ama bu oyunları da tutmadı. Türkiye tek yürek oldu, tek bilek oldu, hükümetimizin, askerimizin yanında yer aldı. Türkiye’nin milli menfaatlerine hep birlikte sahip çıktık” dedi.



Milletvekili Arslan, “ABD’yi, Avrupa Birliği’ni hatta Arap Birliği’ni kendilerince karşımıza dikildiler. Ama biz, tavrımızda sebat ettik; uluslararası hukuktan, ikili anlaşmalardan doğan hakkımızı kullandığımızı her fırsatta vurguladık. Her zaman dile getirdik, Türkiye söz konusu olduğunda her türlü ihtilafı, ayrılığı, tartışmayı, kavgayı ertelemeliyiz, geri plana atabilmeliyiz. Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz milletimiz” ifadelerini kullandı.