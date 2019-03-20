AK Parti ve MHP 2019 belediye başkan seçimlerinde Cumhur ittifakından aday gösterdiği illerden birisi de Siirt oldu. Siirt'teki seçmenler, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Siirt Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Ali İlbaş'ın hayatını araştırıyor. Cumhur İttifakı Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş'ın hayatından detaylar haberimizde.

ALİ İLBAŞ KİMDİR?



1967'de Siirt'te doğan Ali İlbaş, ilk ve orta öğrenimini Siirt/le tamamladı. Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Akaryakıt, nakliyat ve inşaat sektörüyle iştigal eden İlbaş, TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcılığı, Tümsiad Siirt Şube İl Başkan yardımcılığı, ASRIYAD İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyeliği ve Siirt İl Temsilciliği görevlerini üstlenmistir. Ak Parti Siirt İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı ve İl Başkan Vekilliği görevlerini ifa eden İlbaş, 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti Siirt Belediye Başkan Adayı, Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Siirt 3. Sıra Milletvekili Adayı olmuştur.

Arapça ve Kürtçe bilen Ali İlbaş evli ve 6 çocuk babasıdır.