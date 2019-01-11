AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakı kapsamında iki büyükşehirde daha anlaştı. İki partinin il başkanlarının görevden alınmasına sebep olan Samsun'un ilçeleri ile Ordu'nun ilçelerinde bazı pürüzler yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun davranma ve hassasiyet konusunda uyarılarının ardından teknik heyetler, görüşmeleri dün akşam itibariyle sonuçlandırdı.

İKİ KENTTE DE AK PARTİ DESTEKLENECEK

MHP'nin Adana, Mersin, Manisa dışındaki büyükşehirlerde AK Parti'nin adayını destekleme kararı doğrultusunda AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Demir ile Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı Hilmi Güler desteklenecek. Bu iki büyükşehrin ilçelerinde ise uzlaşı arayışı ve görüşmeleri devam ediyordu. Dün akşam itibariyle bu görüşmeler sonuçlandı.

ORDU'NUN 2 İLÇESİNDE MHP'YE DESTEK

AK Parti, Samsun'un 4 veya 5 ilçesinde; Ordu'nun ise 2 ilçesinde MHP'nin adaylarını destekleyecek. Diğer ilçelerde ise AK Parti'nin aday göstereceği isimler MHP tarafından desteklenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Ocak'ta bu iki büyükşehrin adaylarını tanıtıp; ilçe adaylarını açıklayacak. Cumhur İttifakı'nda Samsun ve Ordu ilçelerinde yaşanan sorunun aşılmasıyla Cumhur İttifakı partilerinin detay görüşmeleri büyük oranda tamamlanmış oldu.